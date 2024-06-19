Туляки смогут поменять загранпаспорта с ошибками без оплаты госпошлины

УМВД России по Тульской области сообщает о фактах изъятия заграничных паспортов и непропуска граждан Российской Федерации за пределы страны из-за признания заграничных паспортов недействительными, ошибок в написании персональных данных и некорректного оформления машиночитаемой строки.