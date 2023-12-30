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35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

Задумывались ли вы о том, какое приспособление существовало для стрижки газона сто лет назад? А как выглядел первый тостер? Знаете ли вы, как ваши прабабушки и прадедушки готовили по утрам свежий кофе? За десятилетия инноваций устройства, которыми пользовались прошлые поколения, претерпели многочисленные изменения.

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