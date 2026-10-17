Комбинат «Запорожсталь» был поврежден в результате удара 17 октября, сообщает «Метинвест». Минобороны России подтвердило атаку, назвав объект важным для оборонных производств Украины.
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