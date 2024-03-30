В России разработана инновационная защитная система для операторов FPV-дронов под названием «Лодырь».
В РФ разработали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь»
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ВА
Владимир Акулов
КРИВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ДРОНОВ ...Тысячелетняя мечта военных ! Дроны ! Появилось умное оружие , которое видит цель , которое гоняется по произвольной кривой траектории за каждым солдатом ... Раньше стрелы , копья , ядра , снаряды летали по прямой , словно вороны... И у воина был хоть какой-то шанс уклониться , скрыться от удара.
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