В РФ разработали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь»

ВА

Владимир Акулов

КРИВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ДРОНОВ ...Тысячелетняя мечта военных ! Дроны ! Появилось умное оружие , которое видит цель , которое гоняется по произвольной кривой траектории за каждым солдатом ... Раньше стрелы , копья , ядра , снаряды летали по прямой , словно вороны... И у воина был хоть какой-то шанс уклониться , скрыться от удара.