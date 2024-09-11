Индексы США не определились с трендом перед выходом инфляции

Во вторник индексы США завершили торговую сессию разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,45% до 5 495,52 пункта, Nasdaq Composite поднялся на 0,84% до 17 025,88 пункта, а Dow Jones снизился на 0,23%, до 40 736,96 пункта.