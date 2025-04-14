Председатель СК России поручил провести проверку по доводам владельцев участков в одном из садоводческих товариществ в Волгоградской области

В средствах массовой информации сообщается, что владельцы участков в одном из садоводческих товариществ в Волгоградской области выступили с обращением к Председателю СК России проверить деятельность председателя данного объединения.
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