Пить с умом: Диетолог Журавлёва рассказала, почему чистая вода может быть вредна для здоровья

Диетолог Полина Журавлёва развеяла миф о необходимости пить как можно больше воды в течение дня. По словам врача, во всём нужна мера, и даже обычная вода при неумеренном потреблении способна нанести вред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии