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  • Nata
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Пленный боец ВСУ: украинских военных в Краматорске больше, чем горожан

Пленный боец ВСУ: украинских военных в Краматорске больше, чем горожан

На данный момент количество бойцов украинских формирований во временно оккупированных киевским режимом Славянске и Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР) больше, чем численность жителей этих городов.

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