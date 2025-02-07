На данный момент количество бойцов украинских формирований во временно оккупированных киевским режимом Славянске и Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР) больше, чем численность жителей этих городов.
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