Пострадавшая при изнасиловании черенком швабры пришла в сознание

+ A — Девушка по-прежнему в реанимации под наблюдением врачей Стали известны новые подробности громкой истории с изнасилованием молодой женщины извращенным способом, в котором фигурирует сотрудник столичной полиции, уволенный сразу после ЧП.
+ A — Девушка по-прежнему в реанимации под наблюдением врачей Стали известны новые подробности громкой истории с изнасилованием молодой женщины извращенным способом, в котором фигурирует сотрудник столичной полиции, уволенный сразу после ЧП.
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