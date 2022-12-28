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Пострадавшая при изнасиловании черенком швабры пришла в сознание

Пострадавшая при изнасиловании черенком швабры пришла в сознание

+ A — Девушка по-прежнему в реанимации под наблюдением врачей Стали известны новые подробности громкой истории с изнасилованием молодой женщины извращенным способом, в котором фигурирует сотрудник столичной полиции, уволенный сразу после ЧП.

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