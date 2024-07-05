Около половины выпускников одиннадцатых классов планируют поступить в вузы

В текущем году Около половины выпускников 11-х классов, завершивших школу в 2024 году, планируют поступить в вузы, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с президиумом Российского союза ректоров по вопросу разработки национального проекта «Кадры».