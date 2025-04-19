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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о 0:1 от «Лас-Пальмаса»: «Дело не в отсутствии настроя, «Атлетико» просто играл плохо. Замены сегодня не сработали. Пропущенный гол – олицетворение нашей игры во 2-м тайме»

Мадридский клуб проиграл матч 32-го тура Ла Лиги со счетом 0:1.  – Вы прощаетесь с надеждой выиграть Ла Лигу? – Если бы у нас был хоть какой-то шанс на победу в чемпионате, мы должны были бы показывать идеальные результаты.

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