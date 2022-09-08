Губернатор Хабаровского края Дегтярев: Поехал бы добровольцем на Украину, но нет возможности

Политик посетовал, что не имеет права бросить свой постГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев признался, что ему хотелось бы поехать добровольцем для участия в спецоперации РФ на Украине.
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