Гендиректор «Пари НН»: «Васильев мог участвовать в сделке по Севикяну в обход клуба»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что в сделке по переходу полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош» участвовал бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
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