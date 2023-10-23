ВДВ применили новое ПО для привязки к местности при ударах ТОС-1А «Солнцепек»

Десантники уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Они ударили по блиндажам снарядами ТОС-1А «Солнцепек» с применением новейших программных систем привязки к местности, сообщило Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии