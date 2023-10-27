UEA: задержка в росте младенца может ухудшить его умственные способности

Ученые из Университета Восточной Англии (UEA) выяснили, что задержка физического роста в возрасте шести месяцев связана с отклонениями работы мозга от нормы и может привести к ухудшению умственных способностей.
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