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Daily Storm

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В районе взрыва авто военного в Петербурге ранее дважды пресекали теракты агентов Киева

В районе взрыва авто военного в Петербурге ранее дважды пресекали теракты агентов Киева

Daily Storm заметил, что оперативные кадры ФСБ снимались именно вблизи Колпинского шоссеВ районе взрыва авто военного в Петербурге в январе и в феврале пресекали теракты агентов Киева.

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