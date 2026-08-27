Daily Storm заметил, что оперативные кадры ФСБ снимались именно вблизи Колпинского шоссеВ районе взрыва авто военного в Петербурге в январе и в феврале пресекали теракты агентов Киева.
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