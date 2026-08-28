Россия увеличила долю в мировом экспорте алмазов

В 2025 году Россия произвела 31,5 млн каратов алмазов, что на 15,6% меньше результата предыдущего года, при этом доля страны в мировом экспорте выросла до 11,3%.
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