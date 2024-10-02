Всегда закатываю на зиму по 30 банок этого салата: уже в феврале ничего не остаётся. Вам точно понравится

Квашеная капуста — это продукт, получаемый в результате молочнокислого брожения нарезанной капусты. Это один из самых популярных и доступных видов ферментированных продуктов, который имеет долгую историю и множество полезных свойств.
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