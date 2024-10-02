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В кастрюльке

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  • Наталья Середа
    Ошибка в тексте - "добавляем к овощам на сковородке лук", а надо написать фарш.Соседка дала реце...
  • Михаил Васильев
    А что с фаршем то делаете?Соседка дала реце...
  • Люка
    зачем писать как нарезать ,если все равно молоть? 😂Отменная закуска ...

Всегда закатываю на зиму по 30 банок этого салата: уже в феврале ничего не остаётся. Вам точно понравится

Всегда закатываю на зиму по 30 банок этого салата: уже в феврале ничего не остаётся. Вам точно понравится

Квашеная капуста — это продукт, получаемый в результате молочнокислого брожения нарезанной капусты. Это один из самых популярных и доступных видов ферментированных продуктов, который имеет долгую историю и множество полезных свойств.

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