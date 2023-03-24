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Овечкин забил 821-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 73 шайбы

Овечкин забил 821-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 73 шайбы

Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (6:1). Капитан «Вашингтона» забросил 821-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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