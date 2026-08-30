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Царьград

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Санти Ауна: Карим Бензема покинет клуб "Аль-Хиляль" в ближайшие дни

Санти Ауна: Карим Бензема покинет клуб "Аль-Хиляль" в ближайшие дни

Французский форвард Карим Бензема покинет саудовский "Аль-Хиляль". Известно, что 38-летний игрок намерен объявить об этом в ближайшие дни.

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