Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Цуркан Арк
    Надоели, вот ей-Б...
  • Ратник Ратник
    Автору респект!Надоели, вот ей-Б...
  • Андрей Казыкин
    На Северо Западе и Севере России нету газа дровами топим,газа в деревнях нету очень хочется верить что проведут газ в...То, что у России ...

В Ставропольском крае арестовали сотрудников полиции за получение взятки от сбытчика запрещённых веществ. Позорище!

В Ставропольском крае арестовали сотрудников полиции за получение взятки от сбытчика запрещённых веществ. Позорище!

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи Как стало известно, в августе 2024 года в селе Урожайном Левокумского округа Ставропольского края сотрудниками полиции была получена оперативная информация о сбыте местным жителем наркотического вещества на принадлежащей ему животноводческой точке.

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