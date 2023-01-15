Русская весна

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СВО — залог выживания миллионов украинцев

СВО — залог выживания миллионов украинцев

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, пишет о том, что события последних дней с беспощадной объективностью показали обречённость украинского населения при действующей власти в Киеве.

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