Нефтяные компании России увеличили затраты на защиту предприятий

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на охрану своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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