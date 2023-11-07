Военный из Комарово сообщил в полицию о подготовке покушения на Медведева

Во вторник, 7 ноября, стало известно, что в понедельник вечером 58-летний военнослужащий из Комарово обратился в полицию, заявив о планируемом покушении на заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
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