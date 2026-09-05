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Царьград

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Рекордная атака на Москву, будет 10 тысяч "птиц"? Но самое страшное – наши самолёты: Котенок сказал прямо

Рекордная атака на Москву, будет 10 тысяч "птиц"? Но самое страшное – наши самолёты: Котенок сказал прямо

На Московский регион летели почти 9000 дронов. Это за месяц, с 1 августа по 1 сентября. И это только один регион.

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