За прошедшие дежурные сутки в области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

В Ивановском районе в 10-47 на 183-ем километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Соренто», совершила столкновение с останавливающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Форд Экоспорт», под управлением 49-летней женщины, после чего автомобиль «Форд» совершил наезд на стоящий спереди в попутном направлении автомобиль «Тойота Рав-4», под управлением 48-летнего мужчины.