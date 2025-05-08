Одноклассник Путина рассказал об одной из привычек российского президента

Одноклассник Владимира Путина Виктор Борисенко прокомментировал привычку президента выключать свет при выходе из комнатОдноклассник Владимира Путина Виктор Борисенко прокомментировал привычку президента выключать свет при выходе из комнат.
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