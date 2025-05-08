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Alldaily

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  • Александр Ляшенко
    Засранец по кличке "Alldaily", ты с какой целью бубнишь нам помногу раз: "..являются «справедливым» шагом..."? Ты, па...Зеленский объясни...
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Одноклассник Путина рассказал об одной из привычек российского президента

Одноклассник Путина рассказал об одной из привычек российского президента

Одноклассник Владимира Путина Виктор Борисенко прокомментировал привычку президента выключать свет при выходе из комнатОдноклассник Владимира Путина Виктор Борисенко прокомментировал привычку президента выключать свет при выходе из комнат.

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