Стала известна причина затопления нечистотами площади в центре Смоленска

«Лужи, омерзительная вонь! Шампуня не хватит, чтоб вымыть». Коммунальное ЧП произошло возле центрального смоленского универмага К розливу жидких бытовых отходов по Фестивальной площади на улице Октябрьской революции в Смоленске привёл порыв канализационных сетей расположенного рядом следственного изолятора.
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