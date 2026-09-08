Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Стала известна причина затопления нечистотами площади в центре Смоленска

Стала известна причина затопления нечистотами площади в центре Смоленска

«Лужи, омерзительная вонь! Шампуня не хватит, чтоб вымыть». Коммунальное ЧП произошло возле центрального смоленского универмага К розливу жидких бытовых отходов по Фестивальной площади на улице Октябрьской революции в Смоленске привёл порыв канализационных сетей расположенного рядом следственного изолятора.

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