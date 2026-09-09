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Русский Днепропетровск

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«Подайте Зеленскому Константиновку!»: Мясник Драпатый отправляет в мясорубку тысячи необученных «мобиков», но все впустую

«Подайте Зеленскому Константиновку!»: Мясник Драпатый отправляет в мясорубку тысячи необученных «мобиков», но все впустую

Радомир Маркуш 9 сентября 2026 г., 17:04   Генералы из Франции и ФРГ хорошего не посоветуют, но киевской хунте этого и не надо Медийный укровояка «Мучной» ….

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