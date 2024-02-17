Правда о ночи длинных ножей в авдеевском котле: ВСУ вырываются из западни

Русской армии удалось продавить позиции ВСУ между коксохимическим заводом и центральной частью Авдеевки и взять под огневой контроль Индустриальный проспект, по которому проходила "дорога жизни" украинского гарнизона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии