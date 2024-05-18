Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Бандерлоги и нацики, нет, нет так не пойдёт. Вы его как атамана избрали в президенты, а теперь нах ложитесь за него к...Сенатор Ковитиди ...
  • Махамбет Толеугазин
    Не хай курвы линию маннергейма возводят ...Туск: Польша потр...
  • Странник
    и.. что она натворила то? или тут что то другоеОмбудсмен Чечни н...

Министр строительства Ирек Файзуллин: «Дамба — удовольствие дорогое, проще переформатировать населенный пункт»

Министр строительства Ирек Файзуллин: «Дамба — удовольствие дорогое, проще переформатировать населенный пункт»

В трёх районах Омской области был введен режим ЧС из-за аномального весеннего паводка. Особенно сложная ситуация в Усть-Ишиме — там под водой оказалось уже более 500 домов, затоплено несколько деревень, эвакуировано 2000 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Вот и выбрали на свою голову, чиновника , напоминает мне &quot;денег нет&quot; но вы держитесь! Кто таких чиновников выдвигает. Это враги Путина, делают все наоборот!
Ответить
18 час.
А
Александр
За удовольствиями поехал. Проще с мигрантов стричь и докладывать. Климат меняется. А вот тусовка неизменна.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх