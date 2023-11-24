Приставам могут дать доступ к геолокации сотовых абонентов. Чтобы искать должников

Судебные приставы могут получить полномочия по розыску должников через геолокацию их сотовых телефонов — над этим совместно работают Минюст и ФССПКак сообщает ComNews, директор департамента госполитики в сфере принудительного исполнения Минюста Владимир Ведерников рассказал о концепции развития системы принудительного исполнения до 2030 года, которую разрабатывают Минюст и ФССП.