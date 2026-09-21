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Оценки Control Resonant, успехи Marvel’s Wolverine, цена Valor Mortis, когда выйдет GTA VI Online…

Оценки Control Resonant, успехи Marvel’s Wolverine, цена Valor Mortis, когда выйдет GTA VI Online…

Журналисты оценили Control Resonant, состоялся выход Trails in the Sky 2nd Chapter, Endless Legend 2 покинула ранний доступ, в будущих играх Rebel Wolves пересмотрят систему времени из The Blood of Dawnwalker, мультиплеер может появиться в GTA VI уже в 2027-м, в слитых файлах Rockstar обнаружили материалы по невышедшему DLC с Либерти-Сити для GTA V, .

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