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Бисмак Бийомбо сбил микрофон, который был закреплен на конструкции щита

Бисмак Бийомбо сбил микрофон, который был закреплен на конструкции щита

Центровой «Финикса» Бисмак Бийомбо во время матча с «Атлантой» (100:132) случайно сбил микрофон, который был закреплен на конструкции щита.

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