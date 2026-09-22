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Китайская Cosmoleap копирует Starship: Yueqian-1 станет первой китайской многоразовой жидкостной ракетой, которую будут ловить «палочками»

Китайская Cosmoleap копирует Starship: Yueqian-1 станет первой китайской многоразовой жидкостной ракетой, которую будут ловить «палочками»

Подготовка Yueqian-1 к первому полету в 2027 году идет по графику Китайская частная космическая компания Cosmoleap (Dahang Yueqian) успешно завершила статические испытания приборного отсека второй ступени многоразовой ракеты Yueqian-1.

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