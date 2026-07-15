Холдинг «Ростех» представил комплекс защиты промышленных объектов от БПЛА

Российские инженеры активно работают над созданием систем защиты стратегических объектов промышленной инфраструктуры РФ, которые уже несколько месяцев подвергаются массированным атакам вражеских беспилотников.
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