Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro

Российские власти увидели риски ухода из страны иностранных продуктовых торговых сетей. В настоящее время на отечественном рынке работают такие компании, как французские «Ашан», «Атак» (Французская Республика), немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.
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