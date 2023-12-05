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Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro

Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro

Российские власти увидели риски ухода из страны иностранных продуктовых торговых сетей. В настоящее время на отечественном рынке работают такие компании, как французские «Ашан», «Атак» (Французская Республика), немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Пусть уходят, не думаю проблема открыть на их площадях торговые сети
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