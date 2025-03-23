Болгария скрыла от России осужденного за одно из самых громких убийств 1990-х

Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осужденного за убийство председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея в 1994 году, сообщила Генпрокуратура РФ.
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