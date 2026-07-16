CAS увеличил дисквалификацию француза Бенсуссана за договорные матчи до трех лет

ITIA сообщило о новых дисквалификациях за договорные матчи в теннисе. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию французского теннисиста Самуэля Бенсуссана и увеличил срок его дисквалификации с одного года и 11 месяцев до трех лет.