🚌 Около 16% билетов на автобусы в Крыму покупают онлайн Как рассказал генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов, цифровизация в регионе идёт большими шагами.
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🚌 Около 16% билетов на автобусы в Крыму покупают онлайн Как рассказал генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов, цифровизация в регионе идёт большими шагами.