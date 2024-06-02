Истребителю шестого поколения быть! Запредельный двигатель от АМНТК «Союз» для МиГ-41: Он будет летать со скоростью 4-5 махов

Сегодня 2,4K прочитали Добрый день, уважаемые читатели. Ранее мы уже описывали уникальную разработку отечественного научно-технического комплекса (АМНТК) "Союз" в сфере авиамоторостроения, особенностями которого были невероятные характеристики двигателя.