Мигрант возмутительно повёл себя в столовой — челябинцы отреагировали

Игорь Васиков Ну и что? Кто-то вякнул? Нет! Мигрант решил, что с чмошниками можно вести себя как хочет...

ВР Вова Рябов Так на местах не позволяйте чертям так себя вести.только что то он позволил сразу осекать ставить в рамки приличия заверенного у нас дома.хотят жить и жрать как свиньи это им домой.не позволяйте и мимо не проходите.не молчите