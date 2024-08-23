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Царьград

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Мигрант возмутительно повёл себя в столовой — челябинцы отреагировали

Мигрант возмутительно повёл себя в столовой — челябинцы отреагировали

В соцсетях бурно обсуждают инцидент с приезжим в общественном месте.Активное обсуждение вызвала фотография мигранта, выложенная в группе ВКонтакте "Чёрное и Белое Магнитогорск".

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Комментарии
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Игорь Васиков
Ну и что? Кто-то вякнул? Нет! Мигрант решил, что с чмошниками можно вести себя как хочет...
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10 час.
ВР
Вова Рябов
Так на местах не позволяйте чертям так себя вести.только что то он позволил сразу осекать ставить в рамки приличия заверенного у нас дома.хотят жить и жрать как свиньи это им домой.не позволяйте и мимо не проходите.не молчите
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6 час.
И
Игорь
Это какой то пидор написал, это их интонация: Если бы он ноги на стол положил, меня бы стошнило. Был бы мужик, подошёл, обозначил. Не понял - вьебал!
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4 час.

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