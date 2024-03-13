Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо предположил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что коррумпированная система власти на Украине может обрушиться к осени, если не получит финансовую поддержку из США.
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