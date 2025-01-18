Теперь можно все: 15 идей, чем заняться на пенсии для души и для заработка

Эксперты — о хобби, которые возвращают интерес к жизни и пополняют кошелек. 123RF/legion-media.ru Еще совсем недавно вы, устав от работы, мечтали, что на пенсии наконец-то отдохнете! И вот вы отдохнули, просмотрели все фильмы, прочли все книги, до которых раньше руки не доходили, съездили куда хотели и наотдыхались до того, что чуть не впали в депрессию.