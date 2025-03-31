О защите людей от навязывания платных допуслуг На этой неделе депутаты Госдумы продолжат рассмотрение законопроекта, защищающего граждан от излишних трат.
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О защите людей от навязывания платных допуслуг На этой неделе депутаты Госдумы продолжат рассмотрение законопроекта, защищающего граждан от излишних трат.