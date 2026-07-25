НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Олы Кайбычтагы «Имәнлек» паркында балалар өчен дини Сабантуй үтте

Олы Кайбычтагы «Имәнлек» паркында балалар өчен дини Сабантуй үтте

Олы Кайбычтагы «Имәнлек» паркында балалар өчен дини Сабантуй оештырылган. Мондый бәйрәм районда 2007 елдан бирле җәйге каникуллар вакытында авыллардагы мәчетләрдә белем алган шәкертләр өчен уздырыла, дип хәбәр итә «Кайбыч таңнары» газетасы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии