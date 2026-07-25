Олы Кайбычтагы «Имәнлек» паркында балалар өчен дини Сабантуй үтте

Олы Кайбычтагы «Имәнлек» паркында балалар өчен дини Сабантуй оештырылган. Мондый бәйрәм районда 2007 елдан бирле җәйге каникуллар вакытында авыллардагы мәчетләрдә белем алган шәкертләр өчен уздырыла, дип хәбәр итә «Кайбыч таңнары» газетасы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии