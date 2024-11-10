Мирошниченко открыли памятник

В Москве на Троекуровском кладбище торжественно открыли памятник Ирине Мирошниченко. Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий Екатерина ЦветковаЕкатерина Цветкова В Москве на Троекуровском кладбище торжественно открыли памятник Ирине Мирошниченко.
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