Как государство помогает российским семьям решить квартирный вопрос

Расскажем о том, какие меры поддержки семей с детьми действуют в России.фото: vk.com--> По поручению Президента РФ Владимира Путина Минфин разработал законопроект о продлении до конца 2030 года программы по государственной поддержке многодетных семей в виде выплаты в размере 450 тыс.