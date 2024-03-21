Как государство помогает российским семьям решить квартирный вопрос

Расскажем о том, какие меры поддержки семей с детьми действуют в России.фото: vk.com--> По поручению Президента РФ Владимира Путина Минфин разработал законопроект о продлении до конца 2030 года программы по государственной поддержке многодетных семей в виде выплаты в размере 450 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии