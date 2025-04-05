Эксперт Семенов: бизнес все активнее вкладывается в обучение ИБ-специалистов

В последние годы рынок информационной безопасности значительно вырос. Если ранее спрос на услуги в области информационной безопасности был в основном среди крупных компаний, то теперь задачи по обеспечению безопасности данных и процессов появились также в средних и малых компаниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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