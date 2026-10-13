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Силы ПВО сбили 883 беспилотника над российскими регионами

Силы ПВО сбили 883 беспилотника над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 883 беспилотника за сутки над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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